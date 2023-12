Polizei zieht alkoholisierten Mann aus dem Verkehr

Betrunken fuhr der 36-Jährige durch Kriegshaber. Dann hielt ihn die Polizei an. Es war nicht sein einziges Vergehen.

Am späten Donnerstagabend hat die Polizei einen alkoholisierten Mann in Kriegshaber aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei war der 36-Jährige gegen 23 Uhr in der Reeseallee unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten. Beim folgenden Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 1,6 Promille. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 36-Jährigen. (klijo)