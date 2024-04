Polizei zieht Autofahrer mit gefälschten Iphones aus dem Verkehr

Ein Auto mit fünf Insassen fällt an der Raststätte Augsburg Ost der Polizei auf. Die Kontrolle führt letztlich unter anderem zu einer Ermittlung wegen Geldwäsche.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag ein Auto auf der A8 bei Augsburg kontrolliert. Den Angaben der Ermittler zufolge stoppten die Beamten an dem Tag gegen 8 Uhr den mit fünf Personen besetzten Wagen an der Raststätte Augsburg Ost. In dem Auto saßen ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. "In dem Pkw fanden die Einsatzkräfte mehrere gefälschte Apple iPhones, gefälschten Goldschmuck sowie eine größere Menge Bargeld", heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte stellten die gefälschten Waren und das Bargeld sicher. Gegen die vier Erwachsenen wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz und Geldwäsche ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bereits einige der gefälschten Mobilfunktelefone veräußert. Die Polizei bittet Geschädigte, sich unter der 0821/323-1910 zu melden. (jaka)