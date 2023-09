Polizei zieht Autofahrerin mit 2,7 Promille aus dem Verkehr

Eine stark betrunkene Frau hat die Polizei an der Haunstetter Straße in Augsburg kontrolliert. Ungewöhnlich ist das Ergebnis: Fast 2,7 Promille um 17 Uhr.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Haunstetter Straße eine 46-jährige Pkw-Fahrerin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest, so die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (möh)