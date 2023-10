Polizei zieht betrunkene Autofahrer in Augsburg aus dem Verkehr

Bei Kontrollen sind die Beamten erfolgreich. Fahrer müssen Führerschein abgeben.

Am Samstag gegen 17.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Karwendelstraße einen Pkw. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille, so die Polizei.

Zu einer weiteren Alkoholfahrt kam es am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Pfaffenhofener Straße. Auch hier stellten Einsatzkräfte bei einer Kontrolle Alkoholgeruch bei einem Pkw-Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Beide Fahrer müssen ihren Führerschein abgeben. (möh)

