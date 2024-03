Polizei zieht betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Bei zwei Kontrollen haben Polizeibeamten den richtigen Riecher. 20-Jähriger ist Führerschein los.

Zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer sind in Augsburg aus dem Verkehr gezogen worden. Die Kontrollen waren an zwei unterschiedlichen Orten. In beiden Fälle war es bereits nach 3 Uhr.

Am heutigen Donnerstagmorgen war ein 20-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Schertlinstraße unterwegs, so die Polizei. Gegen 3.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer war am Donnerstag alkoholisiert in der Lechhauser Straße unterwegs. Gegen 3.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 18-jährigen Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Hier ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann. (möh)