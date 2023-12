Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Nächtliche Kontrollen führen zum Erfolg. Ein weiterer Autofahrer steht unter Drogeneinfluss.

Drei Autofahrer, die im Stadtgebiet von Augsburg unterwegs waren, haben jetzt Ärger. Zwei Männer saßen betrunken hinter dem Steuer. Ein Mann stand unter Drogeneinfluss. Die Polizei hatte die Fahrzeuge kontrolliert.

In Lechhausen war am Samstag ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße unterwegs. Gegen 2.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Autofahrer hatte 1,3 Promille bei Kontrolle in Göggingen

Ebenfalls am Samstag war ein 54-Jähriger alkoholisiert in Göggingen mit seinem Auto in der Gabelsbergerstraße unterwegs. Gegen 3.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Am Sonntag war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei. Gegen 1.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (möh)