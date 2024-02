Polizei zieht betrunkenen Mofafahrer aus dem Verkehr

Die Kontrolle passiert gegen 4 Uhr im Universitätsviertel. Der Mann hat 1,8 Promille und wird gegenüber den Beamten rabiat.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Augsburg aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrolle fand am Freitag gegen 4 Uhr im Universitätsviertel statt. Als Einsatzkräfte den 26-jährigen Mann in der Haunstetter Straße kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,8 Promille. Während der Kontrolle verhielt sich der 26-Jährige immer aggressiver. Er trat, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, so die Polizei.

Für die veranlasste Blutentnahme mussten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen mit Zwang auf die Dienststelle bringen. Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (möh)