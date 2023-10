Polizei zieht Fahrer unter Alkohol und Drogen aus dem Verkehr

Die Beamten stoppten am Wochenende auffällig gewordene Autofahrer in der Innenstadt und in Lechhausen. Nun wird ermittelt.

Die Polizei musste am Wochenende mehrere nicht mehr verkehrstüchtige Autofahrer in Augsburg stoppen. Am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten einen 39-jährigen Autofahrer in der Blücherstraße. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 39-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, so die Polizei, sein Fahrzeug wurde abgestellt. Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls in Lechhausen kontrollierten die Beamten am Freitagmittag einen 26-jährigen Autofahrer in der Böheimstraße. Er stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein, so die Polizei. Gegen den Fahrer wird nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte ermittelt.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt wurde ein 39-jähriger Autofahrer in der Berliner Allee angehalten. Ein Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. (eva)