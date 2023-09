Polizei zieht Fazit zum Aktionstag: Geisterradler und hohes Tempo

Bei der Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht im Blick" waren am Dienstag in Nordschwaben 130 Einsatzkräfte mit von der Partie. Die Polizei präsentiert die Ergebnisse.

600 Radfahrer, gut 60-E-Scooter-Fahrer und mehr als 700 Autofahrer wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Dienstag kontrolliert. Das Polizeipräsidium hatte sich an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht im Blick" beteiligt, bei der der Fokus auf den sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern lag. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit: Zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden über die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Auf Fehlverhalten machte die Polizei direkt aufmerksam.

In ganz Nordschwaben, also Stadt und Landkreis Augsburg, sowie den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries waren insgesamt mehr als 130 Einsatzkräfte an für die Verkehrssicherheit relevanten Örtlichkeiten präsent. Bei dem Fehlverhalten von Fahrradfahrern fiel der Polizei auf, dass Radler in über 150 Fällen auf dem falschen Straßenteil (z.B. Gehweg) bzw. in falscher Richtung (sog. Geisterradler) unterwegs waren. Bei Auto-, Lkw- und Motorradfahrern stellten die Einsatzkräfte in 190 Fällen zu hohe Geschwindigkeiten fest. (ziss)