Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Mit durchdrehenden Reifen und deutlich schneller als erlaubt war ein 30-jähriger Mann am Donnerstag in Lechhausen unterwegs. Eine Polizeistreife hielt ihn gegen 23.30 Uhr in der Blücherstraße an und kontrollierte ihn. Dabei entdeckten die Beamten Umbauten. Ob diese technischen Veränderungen illegal waren, werde aktuell geprüft, heißt es von Seiten der Polizei. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei das Auto und den Führerschein des 30-jährigen Mannes. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (gau)