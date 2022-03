Polizei zieht in Augsburg einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

In der Nacht auf Montag stoppten Polizeibeamte in Augsburg einen Mercedes-Fahrer, der deutlich nach Alkohol riecht. Die Beamten nahmen ihn zur Blutentnahme mit.

Aufgrund der unsicheren Fahrweise fiel am Montag gegen 1.15 Uhr einer Polizeistreife in der Rumplerstraße ein Mercedes-Fahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille, so die Polizei. Aufgrund des Promillewertes und der Ausfallerscheinungen bei der Fahrweise untersagten die Polizeibeamten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ziss)