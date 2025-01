Polizei zieht mit Inspektion in ein Industriegebiet in Lechhausen

Der Ortswechsel ist bekannt. Die Polizeiinspektion (PI) Lechhausen, mittlerweile firmiert sie als PI Augsburg-Ost, wird ihre Dienststelle in der Blücherstraße aufgeben. Der neue Standort ist in der Bürgermeister-Wegele-Straße 4. Er liegt in einem Industriegebiet und nahe an der Autobahn. Der Umzug erfolgt zum 1. Februar. Die Polizei erläutert, was für den neuen Standort spricht.

Nach umfangreicher Planung und Sanierung stehe nun der Umzug von der Blücherstraße in die Bürgermeister-Wegele-Straße bevor, heißt es. Die neuen Räumlichkeiten werden für Polizistinnen und Polizisten mehr Platz und beste Arbeitsbedingungen bieten. Besucher der PI Augsburg Ost finden künftig Parkplätze vor dem Haus. Sie können barrierefrei ins Gebäude gelangen. Die bisherige Dienststelle war im ehemaligen Rathaus von Lechhausen untergebracht. Wie es an dieser Stelle weitergeht, ist offen. Der Stadt Augsburg gehört das Gebäude. Menschen aus Lechhausen wünschen, dass ein Bürgertreff im Haus untergebracht wird. Die Stadt macht keine Versprechungen.

Der direkte Weg zur Polizei wird zumindest für Bürger aus Lechhausen weiter. Andererseits, so die Polizei, sei die Polizeiinspektion künftig auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es gehe bei der Standortwahl auch um die Rahmenbedingungen, heißt es. Das rund 2000 Quadratmeter große Gebäude werde dem Anspruch einer modernen Polizeidienststelle gerecht.

Die PI Augsburg Ost ist zuständig für das Stadtgebiet Augsburg östlich des Lechs mit den Stadtteilen Firnhaberau, Hammerschmiede, Lechhausen, Hochzoll Nord und Hochzoll Süd. Die Dienststelle betreut auf einer Fläche von 94 Quadratkilometern rund 65.000 Einwohner. Zum Einzugsbereich der PI gehören der Flughafen, das Industriegebiet Augsburg Ost sowie die Naherholungsgebiete Auwald, Europaweiher, Kaisersee, Autobahnsee und Kuhsee.

Einen Einblick in das neue Gebäude möchte die Polizeiinspektion Augsburg Ost im Frühjahr ermöglichen. Am Sonntag, 30. März, ist für die Bevölkerung ein Tag der offenen Tür geplant. Stefan Hackl ist der Dienststellenleiter.

Polizei in Augsburg: Neubau entsteht in Kriegshaber

Die Polizei im Stadtgebiet Augsburg stellt sich neu auf. Kleinere und ältere Standorte von Inspektionen wurden in den vergangenen Jahrzehnten teils aufgegeben und dafür teils neue Reviere geschaffen. Auffälligster Bau in dem Zusammenhang ist dabei die „PI West“, die an der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber entsteht.