Polizei zieht schwer beladenen Kleintransporter aus dem Verkehr

Beamten der Autobahnpolizei fällt auf der B17 in Augsburg ein Fahrzeug auf, das sie kontrollieren. Es hatte deutlich mehr Gewicht geladen, als erlaubt ist.

Beamten der Autobahnpolizei Gersthofen fiel am Montag gegen 19 Uhr auf der B17 in Augsburg im Bereich der Eichleitnerstraße ein Kleintransporter auf. Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug und stellten fest, dass dessen zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm deutlich überschritten worden war. Beim Wiegen habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug samt Ladung insgesamt über 8000 Kilogramm wog, so die Polizei. "Zudem war die Ladung im Fahrzeug nicht gesichert." Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des 50-jährigen Fahrers, dem nun ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg drohen. (jaka)