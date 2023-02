Polizeiaufgebot am Königsplatz sorgt am Sonntag für Aufsehen

Es waren rund 20 Polizeibusse, die sich am Sonntagnachmittag rund um den Augsburger Königsplatz positionierten. Was dahinter steckte.

Ein größeres Polizeiaufgebot am Augsburger Königsplatz hat am Sonntagnachmittag bei manchen Passantinnen und Passanten für Verwunderung gesorgt. Rund um den Platz hatten sich rund 20 Mannschaftsbusse der Polizei positioniert. Das hatte mehrere Gründe.

Wie auch in anderen deutschen großen Städten fand am Nachmittag eine Demonstration statt. Anlass war der dritte Jahrestag des Anschlags von Hanau. An jenem Tag hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. "Hanau niemals vergessen – gedenken und kämpfen" lautete die Botschaft der Kundgebung, zu der sich anfangs rund 50 Protestierende einfanden. 150 Teilnehmende waren ursprünglich angekündigt.

Zum Gedenken an die Opfer von Hanau fanden sich am Augsburger Königsplatz Demonstranten ein. Foto: Peter Fastl

Hinter der Polizeipräsenz in der Innenstadt steckte noch ein weiterer Grund: nämlich das Eishockeyspiel Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt am späteren Nachmittag. (ina)

