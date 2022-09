Polizeiauto verunglückt auf Fahrt zu einem Rettungseinsatz

Eine Autofahrerin hatte Warnsignale der Polizei überhört. Grund für den Einsatz in Augsburg war ein renitenter Patient in einem Rettungsfahrzeug.

Ein 58-Jähriger zeigte sich am Samstag bei einem Rettungseinsatz renitent. Die Sanitäter riefen die Polizei zu Hilfe. Das erste Polizeiauto, das auf dem Weg zum Einsatzort war, wurde in einen Unfall verwickelt. Ein anderes Polizeifahrzeug sprang ein.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann in einem Rettungswagen behandelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei verhielt er sich derart renitent, dass die Sanitäter eine Polizeistreife zu Hilfe rufen mussten. Bei der Anfahrt zu diesem Einsatz wurde ein Streifenfahrzeug jedoch in einen Unfall verwickelt.

Zum Unfallhergang heißt es: Das Einsatzfahrzeug fuhr in der Fahrbahnmitte der Schertlinstraße. Ein Auto, das in gleicher Richtung unterwegs war, bog von der rechten Fahrbahnseite nach links ab, um auf einen Supermarktparkplatz zu fahren. Das Martinshorn und Blaulicht des von hinten nahenden Polizeiwagens nahm die 18-jährige Fahrerin offenbar nicht wahr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Ford von der Straße abkam und gegen den Wintergarten eines dortigen Anwesens stieß.

Vier Personen mussten im Krankenhaus untersucht werden

Das Streifenfahrzeug geriet auf das gleiche Grundstück und kollidierte dort mit einem Geländer. Im Ford saßen zum Unfallzeitpunkt vier Personen. Die 18-jährige Fahrerin und eine Insassin wurden vorsorglich ins Klinikum gebracht. Auch beide Beamte im Streifenwagen mussten vorsorglich im Klinikum untersucht werden. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird insgesamt auf 70.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Wintergarten und Geländer dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Eine andere Polizeistreife musste indes den Rettungssanitätern zu Hilfe kommen. Der zunächst renitente 58-Jährige wurde beruhigt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in ein Bezirkskrankenhaus gebracht, hieß es.