Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: Mann will Ladenscheiben einschlagen

Ein Mann hat in der Halle des Augsburger Hauptbahnhofes versucht, mehrere Scheiben von Geschäften einzuschlagen. Zeugen riefen die Polizei.

Die Polizei ist in der Nacht auf Montag zu einem Einsatz am Augsburger Hauptbahnhof ausgerückt. Zeugen hatten gegen zwei Uhr morgens beobachtet, wie ein Mann versucht hatte, mit einem Gegenstand mehrere Scheiben von Geschäften einzuschlagen. Wie die Polizei weiter berichtet, flüchtete der 39-Jährige in Richtung Bahnhofstraße.

Es wurde sofort eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet - mit Erfolg. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in einem Café in der Bahnhofstraße gefunden, in das er unmittelbar vorher eingebrochen war.

Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen noch vor Ort fest. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Nach Feststellung seiner Personalien und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. (ina)