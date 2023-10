Augsburg

Polizeieinsatz am Kö: 24-jähriger Schwarzfahrer wird aggressiv

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitagmittag am Augsburger Königsplatz. Beamte mussten einen aggressiven Mann zu Boden bringen und fesseln.

Ein Schwarzfahrer hat am Freitagmittag am Königsplatz in der Augsburger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Freitag gegen 12 Uhr über einen Schwarzfahrer in einer Augsburger Straßenbahn informiert. Die Einsatzkräfte fuhren daraufhin zum Königsplatz, um die Personalien des Mannes festzustellen. Ein üblicher Vorgang, heißt es. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellte sich laut Polizei heraus, dass weitere Maßnahmen auf einer Polizeidienststelle notwendig sind. Warum, dazu wurden keine weiteren Angaben gemacht. Der Mann hätte also die Einsatzkräfte dorthin begleiten müssen. Damit war er allerdings nicht einverstanden. Trotz mehrfacher Erklärung der Hintergründe und Aufforderung weigerte er sich. Nicht nur das. Der Mann verhielt sich unkooperativ und aggressiv, so die Polizei. Er habe Widerstand geleistet und um sich geschlagen. Die Beamten mussten ihn schließlich zu Boden bringen und fesseln. Zwei Einsatzkräfte der Polizei wurden leicht verletzt. Der Mann kam in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte sowie Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Leistungserschleichung ermittelt. (ina)

