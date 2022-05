Polizeieinsatz: Bewaffneter sorgt für Schrecken in der City-Galerie

Ein bewaffneter Mann hat einen Polizeieinsatz in der Augsburger City-Galerie ausgelöst. Eine Kundin schildert den für sie schrecklichen Moment.

Mehrere Streifen der Polizei waren am frühen Montagabend in der City-Galerie in der Augsburger Innenstadt im Einsatz. Ein Wachmann des Einkaufscenters hatte offenbar einen bewaffneten Mann beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine Passantin schildert die bangen Minuten, in denen bei ihr böse Erinnerungen hochkamen.

Es muss kurz nach 19 Uhr gewesen sein, als der Mann im ersten Stock bei den Geschäften dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auffiel. Der 23-Jährige fuchtelte laut Polizei mit Messern für jeden sichtbar herum, dann zeigte er eine Waffe. Nach Angaben der Polizei hatte der deutlich Alkoholisierte niemanden bedroht. Wie sich bald herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. Da dies anfangs noch nicht klar war, rückte die Polizei dementsprechend mit mehreren Streifen unter Führung des Außendienstleiters zur City-Galerie an. Das Einkaufscenter wurde laut Polizei vorübergehend abgeriegelt. Der junge Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er kam in Arrest. Die Polizei betont, dass bei dem Einsatz zu keiner Zeit Gefahr für Unbeteiligte oder Besucher der Einkaufsmeile bestanden habe, verletzt wurde niemand. Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Auch wenn bei dem Vorfall nichts passiert ist, eine Augenzeugin berichtet, welch schrecklichen Moment sie durchlebte.

Vorfall in Augsburgs City-Galerie: "Wusste nicht, ob ich rennen soll"

Die Frau hielt sich gerade in einem Einrichtungsladen im Erdgeschoss in der City-Galerie auf, als sich die Nachricht von einem bewaffneten Mann in der City-Galerie verbreitete. "Ich wusste nicht, ob ich rennen oder mich verstecken soll", schildert die Frau, die ihren Namen nicht nennen will, ihre ersten Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen. Erinnerungen an den Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum in München im Juli 2016 waren bei ihr sofort präsent. Die Frau hatte sich an jenem Tag im OEZ aufgehalten, ihre Freundin, die dort in einer Apotheke arbeitete, besucht.

Kurz nachdem sie das Münchner Einkaufscenter verlassen hatte, sei die Meldung von dem Amoklauf gekommen, erzählt sie. "Meine Freundin durfte damals stundenlang die Apotheke nicht verlassen, sie hörte die Schüsse und Schreie." Ein 18-Jähriger hatte bei dem rechtsradikal motivierten Attentat vor sechs Jahren neun Menschen und dann sich selbst getötet. "Das alles kam in dem Moment wieder bei mir hoch", so die Kundin der City-Galerie. Sie habe sich zunächst im Geschäft hinter einer Säule versteckt, das Einkaufscenter dann irgendwann doch verlassen. Sie sah noch, wie ein junger Mann von der Polizei abgeführt wurde. "Er war sehr ungepflegt."

Ähnlicher Polizeieinsatz in City-Galerie vor fünf Jahren

City-Galerie-Manager Axel Haug war froh, dass der Vorfall am Montagabend glimpflich ausgegangen ist. Er lobte das schnelle Eingreifen der Polizei. Vor fünf Jahren hatte sich ein ähnlicher Vorfall im Augsburger Einkaufscenter ereignet. Ein Rentner hatte im Bereich eines Geldautomaten kurzzeitig einen Revolver aus einem Koffer genommen und in den Händen gehalten - es handelte sich ebenfalls um eine Schreckschusswaffe. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Polizisten legten dem 72-Jährigen Handschellen an. Dieser war über den heftigen Zugriff sogar empört. Er fand, er habe nichts falsch gemacht, und verwies auf seinen kleinen Waffenschein, der es ihm erlaube, Schreckschusswaffen mit sich zu führen.