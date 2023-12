Augsburg

13:08 Uhr

Polizeieinsatz in Augsburger Altstadt: Mehrere Streifen fuhren vor

Mit mehreren Streifen fuhr die Polizei am Donnerstagabend in der Augsburger Innenstadt vor.

Mit mehreren Wagen fuhr die Polizei am Donnerstagabend in der Weißen Gasse in der Augsburger Innenstadt vor. Was dahintersteckte.

Die Polizei ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr mit mehreren Polizeiwagen in der Augsburger Innenstadt vorgefahren. Die Einsatzwagen parkten in der Weißen Gasse. Laut Einsatzzentrale sei es um den Verdacht eines Drogendeliktes gegangen. Am Freitag bestätigte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Rückfrage, dass es sich um eine richterlich angeordnete Durchsuchung gehandelt habe. Nähere Details könne man aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht nennen. Die Zuständigkeit des Falls liege bei der Polizeiinspektion Landsberg am Lech, weil es eine Folgedurchsuchung gewesen sei, der Ermittlungen an anderen Orten vorangegangen seien. (klijo)

