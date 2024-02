Interview

vor 60 Min.

Augsburgs Polizeipräsident erklärt: Darum wurde die Kripo aufgeteilt

Plus Martin Wilhelm spricht darüber, warum die Kripo trotz erfolgreicher Arbeit neu strukturiert wurde - und wie es um das neue Großrevier an der Ackermann-Straße steht.

Von Jan Kandzora

Seit einigen Wochen hat die Kripo in Augsburg eine neue Struktur. Statt einer großen Kripo gibt es nun vier einzelne Dezernate. Betrachtet man die Aufklärungsquoten der Ermittler, gibt es eigentlich wenig Grund zu klagen. Wie kam es zu dem Schritt?



Martin Wilhelm: Die Gespräche zu der Reform laufen bereits seit 2019, sie macht aus mehreren Gesichtspunkten Sinn. Zum einen ist Augsburg ein wachsender Ballungsraum. Die Präsidien in München und Mittelfranken haben diese Strukturen bereits seit Jahren, sie haben sich dort wirklich bewährt. Die Zukunftsfähigkeit einer Kriminalpolizei in einem Ballungsraum erfordert auch zukunftsfähige Strukturen. Deswegen haben wir uns in Augsburg für diesen Weg entschieden.

War das der einzige Grund?



Martin Wilhelm: Die Gründe waren vielschichtig. Die Kriminalpolizei in Augsburg war die größte Kripo in ganz Bayern, mit über 200 Köpfen. Das ist eine große Struktur, die in sich schlüssig und sehr erfolgreich war, keine Frage. Aber wir werden als Polizei ja weiter wachsen. Durch das Konzept „Die Bayerische Polizei 2025“ wird das Präsidium Schwaben Nord insgesamt gestärkt, auch die Kripo. Wir hatten dazu noch die KPIZ, die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben, und beide Inspektionen arbeiteten im gleichen kriminalgeografischen Raum, teilweise mit Themenverwandtschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

