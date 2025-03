Polizeipräsidium erhält personelle Verstärkung

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat personelle Verstärkung erhalten. Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Donnerstag rund 80 neue Kolleginnen und Kollegen.

Diese verstärken künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Präsidiums oder ersetzen Kolleginnen und Kollegen, die etwa in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt wurden. Die neuen Kräfte werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst, heißt es. (AZ)