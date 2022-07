Augsburg

Polizeistreife im Einsatz wird in Unfall mit Mutter und Kind verwickelt

Auf dem Weg zum Einsatz stieß ein Polizeiwagen in Haunstetten mit einem Opel zusammen, den eine Mutter mit Kind steuerte.

Der Streifenwagen sei in Augsburg-Haunstetten mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen, so die Polizei, als es an einer Kreuzung krachte.

Zu einem Unfall mit Verletzten kam es am Mittwochmorgen in Haunstetten bei einem Polizeieinsatz. Laut Polizeibericht war die Streife mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich Hofackerstraße/Landsberger Straße unterwegs. Sie habe sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz befunden, als es beim Queren der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. Eine 28-Jährige wollte mit ihrem Opel zur gleichen Zeit von der Hofackerstraße über die Kreuzung in Richtung Osten fahren. Möglicherweise habe sie die Sondersignale nicht wahrgenommen, hieß es. Siebenjähriger erleidet bei Unfall in Haunstetten einen Schock Im Polizeifahrzeug und im Opel saßen jeweils zwei Personen. Die Opelfahrerin zog sich durch den Zusammenstoß Nasenbluten zu und wurde leicht verletzt. Ihr siebenjähriger Sohn erlitt einen Schock. Beide wurden ambulant durch den Rettungsdienst versorgt. Die 23- und 27-jährigen Beamten wurden ebenfalls leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die genauen Unfallumstände werden nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgeklärt, so die Polizei. (eva)

