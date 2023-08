Polizist gibt versehentlich Schuss bei FCA-Spiel ab: Was aktuell bekannt ist

Plus Nach dem Schuss beim FC Augsburg-Heimspiel steht der mutmaßlich verantwortliche Polizist unter Schock. Der Fall ist außergewöhnlich – auch wegen der Umstände.

Es ist ein brütend heißer Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, als passiert, was auf keinen Fall passieren sollte: Aus der Dienstwaffe eines Polizisten, der am Rande des Fußball-Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach im Einsatz ist, löst sich versehentlich ein Schuss. Die Kugel durchschlägt erst die Scheibe eines Polizei-Fahrzeugs und trifft dann einen leeren Fan-Bus der Gastmannschaft. Unbeteiligte werden nicht verletzt, vier Polizeibeamte schon. Es ist die Bilanz eines Vorfalls, der etliche Fragen aufwirft – und auf die es nun erste Antworten gibt.

Von den vier verletzten Polizisten sind drei inzwischen wieder im Dienst, einer ist aufgrund eines schweren Knalltraumas nach wie vor krankgeschrieben. Auch der mutmaßlich Verantwortliche ist derzeit nicht dienstfähig. Wie ein Sprecher der Bayerischen Bereitschaftspolizei auf Anfrage unserer Redaktion sagt, steht er unter Schock und kann derzeit nicht vernommen werden. Welche Konsequenzen der Vorfall für ihn habe, sei noch offen – nur so viel: "Die Verhängung disziplinarrechtlicher Maßnahmen wird aktuell geprüft." Im Raum könnten auch strafrechtliche Konsequenzen stehen, dies komme aber auf die Umstände an.