Augsburg

vor 16 Min.

Polizist über Taktik bei Corona-Demos: "Polizeikette ist eine klare Botschaft"

An der Polizeikette in der Maxstraße ging es bei der vergangenen Corona-Demonstration für die Protestierenden nicht weiter.

Plus Mit zwei Polizeiketten versuchten die Einsatzkräfte zuletzt, das Demonstrationsgeschehen in Augsburgs Innenstadt unter Kontrolle zu halten. Was man damit bezweckte.

Von Ina Marks

Herr Crauser, bei der letzten Corona-Demonstration hat die Polizei beim Ulrichsplatz und am anderen Ende der Maxstraße jeweils eine Kette gebildet. Die Protestierenden durften dort nicht mehr durch. Was steckt hinter dieser Taktik?



Simon Crauser: Es gibt die Versammlungsfreiheit, aber so eine Menge an Menschen kann sich nicht einfach bewegen, wie sie will, vor allem dann nicht, wenn diese Versammlung gar nicht angezeigt ist. Wenn 2000 Menschen unkontrolliert durch die Stadt laufen, können gefährliche Situationen entstehen. Unser Hauptziel ist es, die Demonstration in kontrollierte Bahnen zu lenken. Dafür versuchen wir auch, die vielen Teilnehmenden mit unserem Lautsprecherwagen anzusprechen.

