Polizisten haben ein feines Näschen: Mann raucht Joint im Büro

Die Augsburger Polizei ist wegen einer anderen Ermittlung in einem Bürokomplex. Dort erwischt sie einen 23-Jährigen beim Kiffen.

Wie die Polizei mitteilt, waren am Donnerstag Beamte der Verkehrspolizei Augsburg gegen 15 Uhr in der Riedingerstraße in einem Bürokomplex. Es liefen Ermittlungen aufgrund eines Verkehrsverstoßes.

Als die Beamten das Bürogebäude betraten, wurde aus einem Büro starker Marihuanageruch wahrgenommen. Die Polizisten betraten das Büro und stellten einen 23-jährigen Mann fest. Im Büro befanden sich zudem noch geringe Mengen Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. (möh)