Polizisten in Augsburg bezähmen aggressiven Mann in der Innenstadt

Ein 51-Jähriger beschimpfte lauthals vorbeilaufende Passanten. Am Ende ging er kleinlaut nach Hause mit einer Anzeige im Gepäck.

Aggressives Verhalten kann teuer werden. Dies spürt ein 51-Jähriger, der sich in der Augsburger Innenstadt danebenbenommen hatte.

Wie die Polizei mitteilt, traf am Sonntag gegen 19.20 Uhr der Mann am Königsplatz auf eine Gruppe Personen. Die Menschen befanden sich auf dem Heimweg. Aus unbekanntem Grund, so die Polizei, rief der 51-Jährige diesen nach, sie sollten stehen bleiben. Anschließend bedrohte er die Gruppe. Auch Beleidigungen fielen in Richtung einer 21-Jährigen.

Der Mann war bereits zuvor durch sein Verhalten aufgefallen

Bereits vorher war der 51-Jährige laut Polizei aufgefallen, da er willkürlich andere Passanten angebrüllt hatte. Von einer Polizeistreife wurde der Mann angetroffen. Aufgrund seines aggressiven Auftretens musste er gefesselt werden.

Von den Beamten wurde der Mann anschließend eindringlich belehrt. Da er sich daraufhin sichtlich kleinlaut verhielt und beruhigt hatte, wurde er nach Hause geschickt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.