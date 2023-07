Augsburg

12:34 Uhr

Polizisten reanimieren 82-Jährigen nach Herzattacke in einer Bäckerei

Mithilfe eines Defibrillator haben Polizeibeamte am Mittwoch einen 82-Jährigen reanimiert, der in der Hofrat-Röhrer-Straße in Augsburg eine Herzattacke erlitten hatte.

Polizeibeamte haben am vergangenen Mittwoch einen 82-Jährigen reanimiert, der eine Herzattacke erlitten hatte. Wie die Polizei mitteilt, brach der Mann gegen 17 Uhr in einer Bäckerei in der Hofrat-Röhrer-Straße zusammen. Beschäftigte der Bäckerei machten eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion darauf aufmerksam. Augsburger Polizeibeamte reanimieren 82-Jährigen in Hofrat-Röhrer-Straße Da der Mann keinen Puls mehr hatte, begannen die Beamten damit, ihn zu reanimieren. Auch eine weitere Streife unterstützte die Maßnahmen, bis Rettungskräfte eintrafen. Mithilfe eines Defibrillator konnte der 82-Jährige erfolgreich reanimiert werden, der Rettungsdienst brachte ihn anschließen ins Krankenhaus. (kmax)

