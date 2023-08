Polizisten werden in der Innenstadt in zwei Fällen tätlich angegriffen

In der Augsburger Innenstadt wurden am Donnerstag Polizisten angegriffen. Unterstützung bekam die Polizei durch die Videoüberwachung am Königsplatz.

Die Polizei meldet tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Beide Taten spielten sich am Donnerstagabend in der Augsburger Innenstadt ab. Zunächst gab es am Königsplatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 36-Jährigen. Gegen 19.45 Uhr ging der 37-Jährige mit Schlägen auf den 36-Jährigen los. Die Videoüberwachung am Königsplatz nahm das Geschehen auf. Die Polizei war somit informiert.

Beim Eintreffen der Streife war der 37-Jährige nicht mehr vor Ort. Während der Aufnahme vor Ort trat der 36-Jährige unvermittelt nach einer Polizeibeamtin. Daraufhin fesselten ihn die Beamten. Der 36-Jährige beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten mehrfach und spuckte nach ihnen. Der 37-Jährige konnte wenig später in der Nähe festgestellt werden. Er erhielt einen Platzverweis.

Polizisten in Augsburg leicht verletzt: 24-Jähriger verbringt Nacht im Polizeiarrest

Ebenfalls am Donnerstag griff ein 24-jähriger Mann Polizeibeamte tätlich an, beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 22.15 Uhr fiel der 24-Jährige dann Mitarbeitern des Ordnungsdienstes auf. Da er zunächst in hilfloser Lage zu sein schien, wurde der Rettungsdienst verständigt.

Wie sich beim Hinzukommen einer Streife herausstellte, hatte der 24-Jährige bereits im Vorfeld einen Platzverweis erhalten. Als die Beamten ihn ins Dienstfahrzeug setzen wollten, versuchte der Mann zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei griff er auch nach der Waffe eines Polizeibeamten. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen anschließend in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht im Polizeiarrest.

Lesen Sie dazu auch