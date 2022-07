Polizisten werden Zeugen einer Körperverletzung

Die Beamten können den 21-jährigen Täter nach einer kurzen Verfolgung stellen. Er war betrunken und muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags sah eine Polizeistreife in der Halderstraße auf Höhe der dortigen Diskothek im Vorbeifahren, wie ein Mann eine andere Person frontal gegen den Oberkörper trat und danach umgehend die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte der Täter, ein 21-Jähriger, gestellt werden und ergab sich den Beamten ohne Gegenwehr. Der zuvor getretene 22-Jährige war leicht verletzt und möglicherweise in einen Streit mit dem 21-Jährigen geraten, heißt es seitens der Polizei. Der 21-Jährige war selbst am rechten Auge leicht verletzt, wollte hierzu aber keine Angaben machen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab über 1,6 Promille. Auch den Türstehern der Disco war der Mann im Laufe der Nacht bereits mehrfach aufgefallen. Der 21-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (bau)