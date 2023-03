Polizistin erkennt betrunkene Autofahrerin wieder

Bei einer Kontrolle in Augsburg-Lechhausen wurde eine Autofahrerin betrunken am Steuer erwischt. Eine Polizistin erkannte die Fahrerin wieder.

Eine 53-jährige Mitsubishi-Fahrerin war am Donnerstagmorgen laut Polizei ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss auf der Neuburger Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen unterwegs. Eine Polizeibeamtin erkannte die Frau aufgrund einer Kontrolle in der Vergangenheit wieder. Schon damals war die Frau ohne Fahrerlaubnis gefahren, so die Polizei.

Wie sich bei der Kontrolle gegen vier Uhr zeigte, besaß die Frau nach wie vor keine gültige Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von rund 0,7 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellte die Polizeistreife das Auto der Fahrerin sicher. Die Polizei ermittelt gegen sie nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss. (ina)