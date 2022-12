Pop-Preis Roy: Diese Künstler haben 2022 gewonnen

Die Stadt Augsburg kürt fünf Projekte und Talente aus der Popkulturszene. Mit dabei: Ein Tänzer und Akrobat auf Krücken.

Die Stadt Augsburg hat am Montag die Gewinner des Popkulturpreises Roy 2022 bekannt gegeben. Fünf Künstlerinnen und Künstler bzw. Projekte erhalten die mit je 1000 Euro dotierte Auszeichnung. Erstmals durften dieses Jahr so genannte "Scouts" Vorschläge einreichen. Dabei handelte es sich um Männer und Frauen, die sich in der Augsburger Kulturszene auskennen und dadurch auch neue Entwicklungen ausmachen können. Einer der Preisträger allerdings ist in Augsburg kein Unbekannter...

Dergin Tokmak machte in den 90er Jahren als Break-Dancer auf Krücken Karriere. Unter dem Namen "Stix" schaffte er es 2003 als erster Deutscher, im Cirque du Soleil aufgenommen zu werden. Der Sohn türkischer Gastarbeiter war mit acht Monaten an Kinderlähmung erkrankt, seitdem ist er auf Rollstuhl und Krücken angewiesen. Dennoch schafft er es, sich als Break-Dancer durchzusetzen, trat in der RTL-Fernsehshow "Das Supertalent" auf und tanzte zum 70-jährigen Thronjubiläum im Juni noch vor der englischen Queen. Nun bekommt er den Popkulturpreis Roy der Stadt Augsburg. Und es gibt vier weitere Preisträger.

Als Begründer der Musikwerkstatt Augsburg leisteten Walter Bittner, Robert Vogg und Buddy Brudzinski Pionierarbeit bei der Förderung junger Talente. Seit den 80ern haben die Instrumentallehrer Generationen an Musikerinnen und Musikern in Augsburg geprägt, inspiriert und dabei selbst als hervorragende Musiker, als Vorbild gedient. Dies inspirierte die Stadt, die Musikwerkstatt mit dem Popkulturpreis 2022 auszuzeichnen.

Das Atelier 75, ein Treffpunkt für Augsburger Künstler

Das Atelier 75 in der Gabelsbergerstraße ist eine Kunst- und Begegnungsstätte in einem ehemaligen Leerstand, die Augsburger Künstlerinnen aus den Bereichen Malerei, Druck, Fotografie, Collage und Strickkunst als Atelier dient und über eine eigene Ausstellungsfläche Impulse in die Öffentlichkeit trägt.

Der Produzenten- und Musikerverbund Frequenzgarten, vertreten durch Michael Herrmann, bringt mit zahlreichen neuen Musikprojekten frischen Wind in die popkulturelle Szene Augsburgs. Eigene Studioräumlichkeiten ermöglichen es, mit Klang und Musik in jeder Form zu arbeiten, sei es Songwriting und Produktion, Aufnahme, Mix und Mastering oder Sounddesign.

Mit dem kunstWERK Open Air auf dem Gaswerk hat die Mate Group um Christoph Elwert ein dreiwöchiges Sommerfestival etabliert, das gemeinsam mit Kooperationspartnern der Augsburger Kulturszene auch wären der Pandemie ein spartenübergreifendes Programm aus Poetry Slams, Konzerten, DJ-Formaten und Kabarett bietet – kulinarisch begleitet von hochwertigem Streetfood.

Die Preisübergabe findet im kommenden Jahr statt. Gestaltet wird sie von der neuen Augsburger Popkulturbeauftragten Maria Trump. (AZ/nip)