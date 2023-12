Popkulturpreis Roy: Das sind die Preisträger

Jedes Jahrzeichnet die Stadt Augsburg herausragende Akteure der Popkulturszene aus. Nun hat sie ihre Entscheidung getroffen.

Der Popkulturpreis Roy wird dieses Jahr in fünf neuen Kategorien vergeben. Die Stadt Augsburg würdigt damit sechs Akteure der Popkulturszene. Der Preis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 5000 Euro dotiert. "So wird die Relevanz von Kultur sichtbar!“, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Roy präsentiert sich der Preis dieses Jahr in fünf neuen Kategorien. In der Kategorie „laut“ können musikalische und engagierte Stimmen der Szene nominiert werden. Bei „lokal“ stehen spannende popkulturelle Orte und Formate im Vordergrund. Neue Idee, neue Platte oder Konzept: Hierfür steht die Kategorie „innovativ“. In den Kategorien „sozial“ und „nachhaltig“ geht es um Beteiligung und Formate und Projekte, die die Popkulturszene zukunftsfähig mitgestalten. Die Augsburger Popkultur ist vielfältig und das sollen die neuen Kategorien zeigen, so Referent Enninger.

Über 70 Einreichungen gingen in diesem Jahr ein. Die neunköpfige Jury setzte sich zusammen aus Mitgliedern des Kulturbeirats und der Club- und Kulturkommission sowie den Preisträgerinnen und Preisträger des Roy 2022. Und das sind die Gewinner:

Kategorie "laut": Der Verein Cypher fördert Hip-Hop Kultur in und um Augsburg . Die Freestyle Sessions „Dem Hip Hop sein Haus“ sind eine feste Institution. Jeder und jeder könne sich dort am Mikrofon mit Rap, Gesang oder Beatbox bei freiem Eintritt ausprobieren. Darüber hinaus engagiere sich der Verein: Mit „Beats on Streets“ ist ein E-Bike mit Musikanlage entstanden, dass 2023 Musik und Workshops in Parks und auf öffentliche Plätze der Stadt gebracht hat, so die Begründung der Jury.

Kategorie "lokal": Mit Burak Küçük wird ein Macher und Denker der Augsburger Popkulturszene ausgezeichnet, der bereits an einer Vielfalt an Veranstaltungen und Orten mitgewirkt hat. Vom Rooftop Open Air über die Eventreihe Stay Gold, dem Le Heat Open Air und sein Engagement zur Eröffnung des 100 Hz Club: Durch sein jahreslanges Wirken in der Szene habe Burak gezeigt, was sich popkulturell bewegen lässt.

Kategorie "innovativ": "Der Schöne Felder e.V. sprudelt vor neuen Ideen und verwandelt mit der Kunsthalle UG die Unterführung beim Kongress am Park Augsburg in eine Galerie und besonderen Begegnungsort, der vielen Augsburger Künstlerinnen und Künstlern einen Schaukasten für ihre Kunst bietet", so die Jury. Das „Haus Schöne Felder" am Milchberg bietet 35 Kreativen mit Ateliers und Studios ein Zuhause. In dieser besonderen Gemeinschaft entstehe einiges: performatives Möbelhaus, offene Bar oder Weihnachtsmarkt.

Kategorie "sozial": In dieser Kategorie hat sich die Jury für die Ehrung von zwei Nominierungen entschieden: Faces of Moms* und die Fotografien von Natalie Stanczak machen auf die oftmals unbezahlte Care-Arbeit aufmerksam und so die strukturelle Ungleichheit von Müttern und Carepersonen sichtbar. Die zweiten Preisträger KaraUke zeigen, wie Musik verbindet. Niederschwellige Preise, ob Anfängerin oder Fortgeschrittener.

Kategorie "nachhaltig": Seit 2016 gibt es in Augsburg den Verband der Konzert-, Club- und Kulturveranstalterinnen und -veranstalter: Die Club- und Kulturkommission, kurz CUKK. Mit 39 Mitgliedern aus allen Bereichen der Augsburger Musikbranche sowie Club- und Kulturszene sei die CUKK ein wichtiges, beständiges und damit nachhaltiges Sprachrohr der popkulturellen Szene.

Die Preisverleihung und -übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner 2023 ist für April 2024 geplant. (AZ)