Light Nights: "So etwas könnten wir jeden Tag machen"

Die Zahl der Passanten lag an den Abenden am Wochenende weit über dem sonstigen Durchschnitt. Die Händler bewerten den Zuspruch der Kunden in Augsburg unterschiedlich.

Die städtische Marketinggesellschaft Augsburg Marketing hat am Sonntag eine positive Zwischenbilanz der Light Nights gezogen. Mit dem Publikumszuspruch am Freitag- und Samstagabend sei man "hochzufrieden", so Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. Er rechnete angesichts der relativ lauen Temperaturen auch am Sonntagabend mit vielen Besuchern, zumal der Samstagabend etwas verregnet war. Auch Zahlen des Dienstleisters Hystreet, der in mehreren Augsburger Innenstadt-Straßen automatisiert die Passantenfrequenz misst, lassen auf hohe Besucherzahlen schließen. In der Philippine-Welser-Straße, wo es am Freitagabend fast kein Durchkommen mehr gab, wurden zwischen 19 und 21 Uhr jeweils um die 8000 Passanten pro Stunde gezählt. An gewöhnlichen Freitagabenden ist etwa ein Zehntel pro Stunde unterwegs.

Erste Rückmeldungen von Geschäften sind positiv

Inwieweit die Besucher auch die Geschäfte ansteuerten, werde man im Nachgang detailliert über eine Befragung auswerten, kündigte Schmölz an. Erste Rückmeldungen seien aber positiv. Vor einem Jahr hatten Händler teils geklagt, wenig von den Light Nights zu haben, manche Geschäfte hatten auch geschlossen. In der Vergangenheit war die Lange Einkaufsnacht rund um die "Nacht der 1000 Lichter" in der Altstadt Ende November zusammen mit dem "Black Friday" veranstaltet worden. Die Lichternacht gibt es als Anlass, der formal gegeben sein muss, um bis 24 Uhr öffnen zu können, nicht mehr. Damit ist die Einkaufsnacht ein Stück weit vom Weihnachtsgeschäft entkoppelt.

Ein Umstand, den Laura Generoso vom Schuhhaus Werdich bedauert. Zwar tummelt sich am Freitagabend bei ihr im Laden jede Menge Kundschaft. Dennoch, sagt Generoso, fände sie eine Rückkehr zum Termin rund um den Black Friday besser. "Die Kunden verstehen nicht, warum es diesmal keine Preisrabatte wie zum Black Friday gibt." Insgesamt sei die Kundschaft zwar schon kauffreudig. "Aber so richtig an die Winterware wollen die Menschen noch nicht ran. Vielleicht ist es dafür einfach zu warm." Wichtig fände Generoso aber vor allem eines: Dass noch mehr Geschäfte in der Innenstadt sich dafür entscheiden, bei der Langen Einkaufsnacht dabeizusein. Denn auch in diesem Jahr blieben einige Türen geschlossen.

Keinen Unterschied zum Zulauf in früheren Jahren kann dagegen Michael Winter von der Buchhandlung Thalia in der Annastraße erkennen. "Es ist gut gelaufen, wir sind sehr zufrieden." Nach einem mäßigen Tagesgeschäft sei die Spitze zwischen 19 und 22 Uhr erreicht gewesen, sagt er am Freitagabend, während er kurz vor Ladenschluss die Rollcontainer mit den Büchern von draußen wieder in den Laden bugsiert. Und regelrecht begeistert zeigt sich eine Mitarbeiterin des Gummibärchenladens Bears &Friends. "So etwas könnten wir jeden Tag machen. Es ist wirklich richtig gut gewesen." (skro,gau)