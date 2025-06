Wirbel um Sitzbänke in der Altstadt: Warum die Rückenlehnen jetzt weg sind

Das betreute Denken in diesem Land ist nicht mehr auszuhalten. Corona hat hier einen schönen Vorschub geleistet, als man anfangs noch nicht mal alleine auf einer Parkbank sitzen durfte. Also ich würde das mit der Lehnenhöhe aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen und rege schon jetzt eine 3-L-Regelung für Sitzbänke an, die zum Schutz der Allgemeinheit per Allgemeinverfügung durchgepresst werden sollte - hohe Geldbußen für Aufsteller und Nutzer nicht vergessen! Zu guter Letzt würde mich interessieren, was diese Aufstellungs- und Zerstöraktion gekostet hat und ob man die Bänke bzw. Bankteile wenigstens kostenpflichtig gegen Entsorgungsnachweis ordnungsgemäß entsorgt hat. Ich verbleibe in der Hoffnung, dass wieder Tausende dem Steuerzahler abgepresste Euronen sinnlos zum Fenster hinausgeworfen wurden.