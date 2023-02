Augsburg

vor 32 Min.

Postillionstraße wird womöglich ganz zur Radstraße

Plus Die Stadt Augsburg prüft eine Umwandlung der Postillionstraße zur Radstraße, um eine Radachse von Königsbrunn in die Innenstadt anbieten zu können.

Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg will eine Umwandlung der Postillionstraße in Haunstetten zur Fahrradstraße prüfen. Der Abschnitt südlich der Roggenstraße wurde im Zuge des Baus der Linie 3 bereits zur Fahrradstraße (mit erlaubter Autobenutzung) umgewandelt. In der Bürgerversammlung im November kam auch der Wunsch auf, die Postillionstraße zwischen Roggen- und Inninger Straße (Höhe Friedhof) sowie im nördlichen Bereich Richtung Hofackerstraße umzuwidmen. Laut Stadt wird dies bereits geprüft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen