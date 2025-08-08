Präsidenten, Prinzen, Priester: Diese Menschen haben den Augsburger Friedenspreis bekommen

Er ist nicht der Friedensnobelpreis und erzeugt auch keine so große öffentliche Aufmerksamkeit. Dennoch ist der Augsburger Friedenspreis besonders. Die Stadt Augsburg und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern vergeben ihn alle drei Jahre an Menschen, die sich um ein tolerantes und friedvolles Miteinander der Kulturen und Religionen verdient machen. Zahlreiche Persönlichkeiten haben den mit 12.500 Euro dotierten Preis seit 1985 bereits bekommen. Ein Überblick.

Katrin Eigendorf (2023): Als erster Journalistin wurde ihr der Preis für ihre journalistische Arbeit in der Ukraine und in Afghanistan verliehen. Die Jury beschrieb die Arbeit der Krisen- und Kriegsberichterstatterin als „qualitätsvollen, umfangreich recherchierten und nachgehenden Journalismus“. Ihre Berichte seien, so Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, auch jenseits der Tagesberichterstattung um die Wahrheit und multidimensionale Konstruktion von Wirklichkeit in den Medien bemüht.

Heinrich Bedfort-Strohm und Reinhard Marx (2020): Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Bedford-Strohm, und der katholische Kardinal Reinhard Marx wurden für ihre ökumenische Zusammenarbeit und Verdienste mit dem Preis gewürdigt. Anstatt die Gegensätze in den Mittelpunkt zu rücken, betonten sie die Gemeinsamkeiten beider Kirchen, so die Begründung der Jury. Die Preisverleihung fand mitten in der Coronazeit statt.

Martin Junge (2017): Der 1961 geborene chilenisch-österreichische Pfarrer ist seit 2010 Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes. Der Preis wurde ihm für seinen Einsatz für mehr Dialog zwischen Katholiken und Protestanten verliehen. Neben seinen Bemühungen um konfessionsübergreifende Annäherung steht er für eine internationale Verständigung und Zusammenarbeit ein und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.

Schwester Dr. Lea Ackermann (2014): Die Ordensschwester aus Boppard (Rheinland-Pfalz) gründete 1985 die Organisation „Solwodi“ (Solidarity With Women In Distress). Bis heute geht ihre Hilfsorganisation weltweit gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und sexuellen Missbrauch vor. Die Jury begründete ihre Auszeichnung mit ihren langjährigen Bemühungen für Frieden an Leib und Seele von sexuell unterdrückten Frauen und Mädchen. Ackermann starb 2023 in Trier.

Papst Schenuda III. von Alexandrien (2011): Das damalige Oberhaupt der koptischen Kirche wurde als „unermüdlicher Friedensstifter, Versöhner und Brückenbauer zwischen Religionen und Konfessionen“ vom damaligen Regionalbischof Michael Grabow mit dem Preis ausgezeichnet. Unter anderem habe er 2010/11 nach Anschlägen auf koptische Christen trotz vieler Todesopfer eine Eskalation der verschiedenen Religionen in seinem Heimatland Ägypten verhindert. Schenuda starb 2012 in Kairo.

Hassan bin Talal (2008): Der Prinz von Jordanien und ehemalige Präsident des „Club of Rome“ rief die Trilaterale Kommission für das islamisch-christlich-jüdische Gespräch ins Leben. Er engagierte sich zusätzlich im interreligiösen Beraterausschuss der Unesco. Den Augsburger Friedenspreis galt seinem Engagement für ein friedliches Miteinander von Juden, Muslimen und Christen.

Michael Gorbatschow und Christian Führer (2005): Gemeinsam wurden die beiden 2005 mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung wurde aufgrund des 450-jährigen Jubiläums des Augsburger Religionsfrieden um ein Jahr vorgezogen. Gorbatschow war ehemaliger Generalsekretär der Sowjetunion ab 1985 und erster gewählter Präsident Russlands von 1990 bis 1991. Er leitete demokratische Reformen ein und gab auch den anderen Staaten des Warschauer Pakts die Möglichkeit dazu. Er starb 2022. Christian Führer war bis zu seinem Tod 2014 Pastor in der Leipziger Nikolaikirche. Die Friedenspreis-Jury bezeichnete die beiden als „Hauptakteure und Repräsentanten“ der friedlichen Montagsdemonstrationen am 9. Oktober 1989. Nachträglich wurde ihnen dafür der Friedenspreis verliehen.

Helmut Hartmann (2003): Der Gründer des Forums „Interkulturelles Leben und Lernen“ ist der erste und einzige gebürtige Augsburger, der den Friedenspreis erhalten hat. 1929 geboren, wurden er und seine Familie während der NS-Zeit aufgrund jüdischer Wurzeln verfolgt. Hartmann setzt sich seitdem für ein gelingendes Miteinander in Augsburg und Umgebung ein. Seit 1998 stiftet er mit seiner Frau zusammen den Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien, der einmal jährlich vergeben wird. Mit dem Friedenspreis wurde sein Engagement als Wegbereiter von interkultureller Bildungs- und Kulturarbeit in Augsburg gewürdigt.

Sumaya Farhat-Naser (2000): Die christliche Palästinenserin ist 1948 in Jerusalem geboren und somit genauso alt wie der israelische Staat. Sie studierte in Hamburg Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaften. Von 1997 bis 2001 leitete sie ein Frauenzentrum in Ostjerusalem, welches arabische, jüdische und christliche Frauen zusammenführte. Im offenen Dialog bemühte man sich gemeinsam um Frieden. Für ihr Engagement zur Lösung des Nahost-Konflikts wurde sie mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet. Dabei nannte die Jury sie eine „Friedensaktivistin, von der wir alle viel lernen können“.

Alfred Nossol (1997): Der 1932 in Oberschlesien geborene polnische Theologe gilt als einer der Wegbereiter der deutsch-polnischen Aussöhnung. Unvergessen ist seine „Versöhnungsmesse“, die er 1989 bei dem historischen Aufeinandertreffen von Willy Brandt mit dem ersten demokratischen polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki abhielt. Für seinen Einsatz für die polnisch-deutsche Versöhnung sowie den Schutz von Minderheiten wurde er mit dem Friedenspreis geehrt.

Richard von Weizsäcker (1994): Der CDU-Politiker war von 1984 bis 1994 deutscher Bundespräsident. Dabei habe er sich stets bemüht, „Brücken zu schlagen und Frieden zu stiften zwischen Konfessionen, Religionen, Gruppen und Nationen,“ wie Augsburgs ehemaliger Oberbürgermeister Kurt Gribl nach von Weizsäckers Tod 2015 betonte. Der Politiker zeichnete sich besonders für seine Bemühung zur deutschen Einheit aus, weswegen er auch den Friedenspreis verliehen bekam.

Nathan Peter Levinson (1991): Der erste Augsburger Friedenspreis im wiedervereinigten Deutschland ging an den Rabbiner Nathan Peter Levinson. 1921 in Berlin geboren, gelang ihm bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten die Flucht in die USA. In den 1950ern kehrte er zurück. Er sei stets mit großer Offenheit auf die nichtjüdischen Deutschen zugegangen. Sein konfessionsübergreifendes Engagement wurde mit dem Augsburger Friedenspreis belohnt.

Chiara Lubich (1987): Die ehemalige Lehrerin und Gründerin der Fokolar-Bewegung stand für ein Leben nach christlichen Werten ein. Dabei setzte sie sich für Gemeinschaft über Konfessionsgrenzen hinaus ein. Die Vereinbarungen verschiedener Grundsätze lernte sie bereits in ihrem Elternhaus kennen: ihre Mutter war Christin, ihr Vater Marxist. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2008 blieb sie Präsidentin der Fokolar-Bewegung, die mittlerweile in 182 Ländern vertreten ist. Den Friedenspreis bekam sie für den interreligiösen Dialog, den ihre Bewegung zwischen Christen, Juden und Muslimen ermöglichte.

Hermann Kunst (1985): Als erster Preisträger des Augsburger Friedenspreises wurde Kunst wegen seiner Funktion als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Kirche ausgezeichnet. Der 1907 geborene Militärbischof war erster Beauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Während seiner Zeit beim EKD wurde unter anderem der Staat Israel anerkannt. Kunst starb 1999 in Bonn.