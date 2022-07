Augsburg

12.07.2022

Preiserhöhung in den Augsburger Bädern trifft besonders Familien

Wer im Winter das Hallenbad Haunstetten besuchen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Der Sportausschuss hat jetzt eine Erhöhung der Tarife beschlossen.

Plus Augsburgs Politik ist sich einig: Hallen- und Freibäder brauchen höhere Preise und einfachere Tarife. Dass es Familien besonders hart trifft, sorgt aber für Streit.

Von Andrea Bogenreuther

Badegäste in den Augsburger Hallen- und Freibädern werden ab dem Herbst mehr bezahlen müssen. Weil die Eintrittspreise in den städtischen Hallen- und Freibädern seit über zehn Jahren nicht mehr erhöht worden sind und zu befürchten ist, dass die Defizite der Stadt aufgrund der steigenden Energiepreise in Zukunft noch dramatischer steigen als ohnehin schon, legte die Sportverwaltung dem Sportausschuss des Stadtrats nun ein neues Entgeltverzeichnis zum Beschluss vor. Die neue Preisliste ging mit einer Mehrheit durch, allerdings gab es auch Kritik. Vor allem von der Sozialfraktion, die ihre Zustimmung verweigerte, weil sie Familien künftig über Gebühr belastet sieht.

