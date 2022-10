Regisseur David Helmut wird mit dem "Blauen Panther" ausgezeichnet

Mit einer Agentur in Augsburg fing es an – mit Werbefilmen. Nun bekam David Helmut für seine Serie "Wrong – unzensiert" den Preis "Blauer Panther" in München verliehen.

David Helmuts Geschichten, die er in seinen Aufnahmen erzählen lässt, sind relativ kurz, kreativ, immer mit Botschaften. Mit seinen Werbeclips für namhafte Unternehmen wie Lidl oder Opel hat der ehemalige Augsburger in der Werbebranche schon lange einen Namen. Am Mittwochabend wurde der 35-Jährige in München mit dem Bayerischen Fernsehpreis, der inzwischen "Blauer Panther" heißt, ausgezeichnet - und das für sein Debüt in einer ganz anderen Sparte.

"Es ist ein cooles Gefühl, vor allem in München so einen Preis zu erhalten", erzählt David Helmut über den Galaabend in der BMW-Welt, bei dem bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie weitere TV-Größen über den roten Teppich schritten. Schließlich hatte er genau vor zehn Jahren in der Landeshauptstadt sein Studium an der Macromedia Hochschule begonnen. Helmut studierte Kamera und Regie, bevor er seine eigene Agentur gründete. In diesem Frühjahr feierte er sein Debüt als Serien-Regisseur - und wurde dafür nun in der Kategorie Fiktion mit dem Nachwuchspreis für Regie geehrt.

Ehemaliger Augsburger David Helmut für Serie ausgezeichnet

Die Serie "Wrong - unzensiert", die auf RTL+ zu sehen ist, handelt vom Alltagswahnsinn in einer Wohngemeinschaft. Immer wieder manövriert sich die WG in bizarre Probleme. Die Serie lebt von schwarzem Humor und Grenzüberschreitungen. Die Jury des Blauen Panthers befand: "Kaum ein Beitrag hat die Jury so gut unterhalten wie 'Wrong - unzensiert'." Helmut spieße genüsslich all die kleinen unausweichlichen Diskussionen und Nickeligkeiten im WG-Alltag auf und setze sie gekonnt in Szene.

Die Preisträger und Laudatoren stehen nach der Verleihung des «Blauer Panther - TV & Streaming Award» in der BMW-Welt auf der Bühne. Links auf dem Bild: David Helmut Foto: Felix Hörhager, dpa

Die sogenannte Mockumentary, also eine Art fiktionaler Dokumentarserie mit Parodie-Elementen, spielt Helmut zusammen mit Freunden. Nur zwei Darsteller sind ausgebildete Schauspieler. Helmut selbst vereint Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in einer Person.

Zweite Staffel von "Wrong - unzensiert" kommt im Frühjahr 2023

"Bei so einer Dreifachbelastung muss man Glück haben, so eine Crew hinter sich zu haben wie ich. Ich bin sehr stolz auf sie", sagt der Regisseur, der seit September mit seiner Lebensgefährtin und Schauspielerin Lena Meckel in München lebt. Momentan hat der 35-Jährige einiges zu tun. Die zweite Staffel "Wrong - unzensiert" muss fertig geschnitten werden. Sie wird im Frühjahr 2023 zu sehen sein. Außerdem verrät Helmut, schreibt er gerade an seinem ersten Langfilm.

