Preiswende bei Immobilien ist in Augsburg angekommen

Der Maklerverband IVD verzeichnet zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 teils spürbare Rückgänge. Die Preisrallye der vergangenen Jahre gleichen sie aber nicht aus.

Die sich seit Monaten anbahnende Trendwende auf dem bayerischen Immobilienmarkt ist jetzt auch in Augsburg angekommen: Nachdem die Preise in den vergangenen Jahren nur die Richtung nach oben kannten und seit Herbst 2022 stagnierten, gibt es jetzt erstmals seit Jahren einen Rückgang in Augsburg. Es gibt aber Unterschiede zwischen Häusern und Wohnungen.

Der Maklerverband IVD geht bei Einfamilien- und Reihenhäusern (Bestand) von einem Preisrückgang von rund vier Prozent zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 aus. Bei Eigentumswohnungen (Bestand) fällt der Rückgang mit 2,6 Prozent etwas geringer aus. Grund ist vor allem das deutliche Ansteigen der Kreditzinsen, das für Käufer und Käuferinnen faktisch eine Verteuerung beim Kauf bedeutet. Vor diesem Hintergrund profitieren vom Preisrückgang nur Käufer und Käuferinnen, die sehr viel Eigenkapital mitbringen – wer Schulden aufnehmen muss, dürfte es sogar noch schwerer haben.

Einfamilienhäuser wurden in den vergangenen fünf Jahren um 51 Prozent teurer

Professor Stephan Kippes, Leiter der IVD-Marktforschung, weist darauf hin, dass die aktuellen Rückgänge im Verhältnis zu den Steigerungen der vergangenen Jahre recht bescheiden ausfallen. Laut IVD wurden Einfamilienhäuser zwischen dem Frühjahr 2018 und jetzt 51 Prozent teurer, Eigentumswohnungen um 34 Prozent (jeweils Bestand). Für ein Reihenmittelhaus sind laut IVD-Kaufpreissammlung aktuell um die 610.000 Euro in Augsburg angesagt, bei einer Eigentumswohnung 4300 Euro pro Quadratmeter. Für Neubauwohnungen geht der IVD von 6450 Euro pro Quadratmeter aus, wobei die Preislisten der wenigen aktuell entstehenden Wohnungen in Augsburg in der Praxis eher über 7000 Euro liegen.

Zuletzt sei das Angebot der Immobilien auf dem Markt deutlich gestiegen, so Kippes. Mitunter hofften Interessenten auf weiter sinkende Preise und kaufen aktuell nicht. Der IVD warnt davor, dass angesichts der entstehenden Scheren mit gestiegenen Baupreisen und gleichzeitig nicht mehr durchsetzbaren Verkaufspreisen angesichts der Zinssteigerung weniger Wohnungen entstehen werden, weil Bauträger die Finger davon lassen. Diese Entwicklung ist in Augsburg schon sichtbar (wir berichteten). Der volle Abstoppeffekt werde aber wohl erst 2023 kommen, so Kippes.

