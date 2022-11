Augsburg

Premium Aerotec liefert erstes Rumpfmittelteil für neuen Eurofighter aus

In Augsburg wird ein Teil des neuen Eurofighters für die Luftwaffe gebaut. Was das Bauteil von Premium Aerotec so besonders macht.

Die Deutsche Luftwaffe wird in den nächsten Jahren 38 neue Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter im Rahmen des sogenannten Quadriga-Vertrages (Tranche 4) erhalten. Die Auslieferung der Flugzeuge soll ab 2025 beginnen und 2030 abgeschlossen sein. Nun hat Premium Aerotec am Standort Augsburg das erste Rumpfmittelteil aus dieser Bestellung ausgeliefert. Integrierte Systeme und modernste Fertigungstechnologien machen den Eurofighter zu einem der weltweit besten Hochleistungs-Kampfflugzeuge, so die Verantwortlichen aus Augsbug. Das von Premium Aerotec gefertigte Rumpfmittelteil sei das strukturelle "Herzstück" des Kampfflugzeugs. Das rund sechs Meter lange Bauteil stelle höchste Ansprüche an Ingenieure und Fluggerätmechaniker und nehme im Flug bei bis zu doppelter Schallgeschwindigkeit alle Kräfte auf, die durch die an ihm befestigten Tragflächen, die Luftbremse und bei der Ladung durch das Hauptfahrwerk entstehen. "Mit der umfangreichen Beteiligung am Eurofighter-Programm – dem bislang größten militärischen Beschaffungsprogramm Europas – sowie bei der A400M unterstreichen wir unsere starke Rolle im militärischen Flugzeugbau und werden diese auch künftig unter Beweis stellen", so Sebastian Peters, Managing Director von Premium Aerotec. (nist)

