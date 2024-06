Premium Aerotec liefert zum 150. Mal Teile für den A400M

Der Luftfahrtzulieferer aus Augsburg fertigt einen Großteil der Rumpfstrukturen des Militärfliegers. Unter anderem das Frachttor.

Der Augsburger Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec hat zum 150. Mal Bauteile für den Militärtransporter A400M ausgeliefert. Mit einem Lieferanteil von rund 70 Prozent der Rumpfstrukturen ist Premium Aerotec einer der größten Zulieferer für dieses Transportflugzeug.

Das Unternehmen fertigt nahezu das gesamte Rumpfheck, Schalen des Rumpfmittelteils sowie die metallischen Rohrsysteme und das obere Frachttor. Insgesamt, teilt Premium Aerotec mit, wurden mittlerweile 127 Maschinen dieses Typs an acht Nationen ausgeliefert. Mit der Übergabe des oberen Frachttors an Airbus Defence and Space ist die Lieferungen für die 150. A400M seitens der Augsburger abgeschlossen.

Premium Aerotec baut in Augsburg 54.000 Einzelteile für jeden A400M

"Für Premium Aerotec ist neben dem zivilen Flugzeugbau auch die Montage komplexer Strukturen für militärische Flugzeuge ein wichtiges Kompetenzfeld", sagt Saqib Raja, Standortleiter in Augsburg. Das rund vier mal sieben Meter große und technologisch anspruchsvolle Frachttor besteht überwiegend aus gewichtssparendem CFK-Material. Das Bauteil trägt dazu bei, dass die A400M über das Heck große Frachtvolumen verladen und – falls notwendig auch während des Fluges – abwerfen kann.

Insgesamt fertigt Premium Aerotec für jeden A400M-Flugzeugrumpf rund 54.000 Einzelteile. Daraus montiert das Unternehmen je Flugzeug letztlich 25 Großkomponenten, wie zum Beispiel das Frachttor und rund 17.000 Unterbaugruppen. Die Montage aller großen Teilschalen für die Rumpfstruktur findet am südlich von Augsburg gelegenen Premium-Aerotec-Produktionsstandort in Lagerlechfeld auf dem Gelände der Bundeswehr statt. Die dort hergestellten Komponenten sind bis zu neun Meter lang und 5,6 Meter breit.

Premium Aerotec beschäftigt an drei Standorten rund 5000 Menschen

Premium Aerotec ist einer der weltweit führenden Zulieferer für zivile und militärische Flugzeugstrukturen sowie wichtiger Partner in den großen europäischen und internationalen Luftfahrtprogrammen. An seinen Standorten in Augsburg, Varel sowie im rumänischen Braşov beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (AZ)

