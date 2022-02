Augsburg

18:00 Uhr

Mitarbeiter von Premium Aerotec sind erleichtert über die Standort-Sicherung

Plus Das Hin und Her um die Zerschlagung des Standorts des Augsburger Luftfahrtunternehmens Premium Aerotec ist zu Ende. Jetzt sind die Arbeitnehmervertreter am Zug.

Von Johannes Kapfer und Andrea Wenzel

Es regnet am Mittwoch, als kurz nach 14 Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec zum Schichtwechsel vom Werksgelände strömen. Doch die Stimmung unter den Beschäftigten ist deutlich besser als das Wetter. Den meisten von ihnen steht die Erleichterung über das Verhandlungsergebnis zwischen der Gewerkschaft IG Metall und Betriebsräten mit der Airbus-Führung ins Gesicht geschrieben. Bis zuletzt hieß es, dass noch in diesem Jahr eine Zerschlagung des Standorts in Augsburg droht, Arbeitnehmervertreter fürchteten einen massiven Stellenabbau. Die Umstrukturierungspläne von Airbus hätten 2200 der rund 2800 Arbeitsplätze betroffen. Am Dienstagmorgen kam dann die gute Nachricht: Der Standort bleibt als Ganzes erhalten, betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2030 ausgeschlossen.

