Premium-Aerotec-Standort gesichert: So fallen die Reaktionen aus

Plus Der Standort von Premium Aerotec in Augsburg ist gesichert. Gewerkschaftschef Leppek unterstreicht, wie wichtig die zurückliegenden Protestaktionen gewesen seien.

Der Satz fiel in einem großen Interview mit unserer Redaktion: "Ich mache mir Sorgen, wie es bei Premium Aerotec weitergeht." Mitte Januar hatte Michael Leppek, der Vorsitzende der Augsburger IG Metall, diese Aussage gemacht. Zweieinhalb Wochen danach hat der Gewerkschafter Anlass zum Durchschnaufen und auch zur Freude. Für den Luftfahrtzulieferer gibt es eine Lösung, die den Standort Augsburg sichert. Auch sollen die 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Arbeitsplatzgarantie bis zum Jahr 2030 erhalten. "Insgesamt können wir aus Augsburger Sicht mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein", sagte Leppek am Dienstagnachmittag gegenüber unserer Redaktion.