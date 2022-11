Presseball 2022: Das sind die Gewinner der Tombola

Der Hauptgewinn, ein Auto, macht einer Augsburgerin viel Freude. Auch sonst gibt es nur glückliche Gewinner.

Hauptpreis (Serie B): Das Los mit der Nummer B0584 bringt Simone Pfisterer Glück. "Ich konnte es erst gar nicht glauben", erzählt sie von dem Moment, als ihre Losnummer groß auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen ist. Eine Freundin habe mit drauf geschaut und ihr bestätigt: Du hast das Auto gewonnen. Es ist ein echter Hingucker, ein Mercedes A-160 in sportlichem "Patagonien-Rot". Freunde und Familie stehen dabei und freuen sich mit der Augsburgerin, als sie immer noch etwas überwältigt auf dem Fahrersitz Platz nimmt und sich von Mercedes-Benz-Niederlassungsleiter Thomas Gräcmann das Cockpit erklären lässt. Ausgestattet ist der Wagen unter anderem mit einem Sechs-Gang-Getriebe, Business-Paket und Advanced-Soundsystem. Gräcmann freut sich, dass er bei der Gewinnerin so gut ankommt: "Genau so soll es sein."

Serie A

1. Preis Was sie mit ihrem Gewinn machen wollen, verkünden Claudia Ammann und Mathias Ebert schon bei der Preisverleihung auf der Bühne im Großen Ballsaal: "Wir planen, im Oktober die Wale auf Sansibar zu sehen", sagt Claudia Ammann da. Ihr Los mit der Nummer A0357 hat den beiden einen Reisegutschein von Hörmann-Reisen im Wert von 8000 Euro beschert. Wie passend, dass beide ohnehin schon Reisepläne für das kommende Jahr haben. Entsprechend glücklich wirken sie, als ihnen Peter Hörmann den Gutschein überreicht. Zwei, drei Wochen Sansibar, eine Inselgruppe inmitten des Indischen Ozeans, berühmt für seine Traumstrände – Claudia Ammann und Mathias Ebert freuen sich drauf. Einmal im Jahr, sagen sie, wollten sie eine größere Reise machen, und Sansibar gefalle ihnen eben so unglaublich gut. Da passt der Preis, den sie bekommen haben, perfekt.

Mehrfaches Glück: Bei der Tombola gibt es wertvolle Preise zu gewinnen. Gewinner und Stifter posieren nach der Auslosung zum Gruppenbild. Von links: Mathias Ebert, Claudia Amman, Peter Hörmann (Hörmann Reisen), Franziska Aubele, Bernhard Sieber (Juwelier Herbert Mayer), Johann Sailer, Melinda Dmuschewski (Die Brautflüsterin), Julia Hoyer und Thomas Lis (Radstation). Foto: Bernhard Weizenegger

2. Preis „Ich freue mich wahnsinnig“, lässt Franziska Aubele auf der Bühne im Großen Ballsaal die Besucherinnen und Besucher des Presseballs an ihrer überschäumenden Freude teilhaben. Kein Wunder: Bernhard Sieber, Geschäftsführer des Juweliers Herbert Mayer, hat ihr da gerade ihren Gewinn an ihrem Handgelenk festgemacht: die Damenarmbanduhr „Happy Sport“ von Chopard im Wert von 6000 Euro. Der Augsburger Juwelier feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und hat auch in diesem Jahr wieder eine Luxus-Uhr für die Tombola gestellt. Hinter der Bühne wechselt Sieber schnell das Armband von Weiß auf Schwarz. „Die Uhr verfügt über ein weißes und schwarzes Kautschukband, das gewechselt werden kann. Nachdem die Gewinnerin ein schwarzes Kleid trägt, passt das schwarze Band natürlich perfekt.“ Die 30-jährige Augsburgerin freut sich über die schöne Uhr und behält sie gleich an.

3. Preis Einen Hauptgewinn, sagt Johann Sailer, hätte er eigentlich nicht gebraucht: "Der ist schon meine Frau", macht er noch von der Bühne herab ein Kompliment an seine Begleiterin. Das Dillinger Paar hat beim Presseball eine Braut-Ausstattung im Wert von 5500 Euro gewonnen und könnte mit dem Preis, den das Geschäft "Brautflüsterin" gestiftet hat, auch noch die Trauzeugen ausstatten lassen. "Meine Sigrid und ich sind aber schon seit 19 Jahren verheiratet", sagt Sailer - und noch mal zu heiraten, nein, das habe er nicht vor. Stattdessen möchten er und seine Frau den Preis stiften; an ein Brautpaar, das diesen schönsten Tag des Lebens genießen möchte, sich eine so besondere Ausstattung aber nicht leisten könnte.

4. Preis Julia Hoyer hat sich im letzten Jahr ein E-Bike gekauft. Jetzt hat sie noch eines. Denn ihr Los ist der Schlüssel zum Glück und damit dem vierten Preis bei der großen Benefiztombola: ein E-Bike im Wert von 5200 Euro, zur Verfügung gestellt von der Radstation Augsburg. Weil sie aber nicht mit zwei Rädern gleichzeitig fahren kann, gibt Julia Hoyer das top ausgestattete UBN Five von Riese & Müller an ihren Freund weiter. "Der darf dann auch den Anhänger mit den beiden Kindern ziehen", erzählt sie lachend. Für Thomas Lis von der Radstation Augsburg kein Problem: "Da es sich ohnehin um ein Herrenrad handelt, ist das die ideale Lösung." Wohin der erste Ausflug gehen wird, weiß Julia Hoyer noch nicht. Im vergangenen Jahr legte sie rund 800 Kilometer auf dem Zweirad zurück. Häufig ging es dabei durch den Siebentischwald.