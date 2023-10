Presseball: Mit dem Kauf der Abendgarderobe Menschen in Not unterstützen

Welche Gala-Outfits in dieser Saison im Trend liegen und warum der Kauf eines Ball-Outfits den Benefizgedanken des Presseballs unterstützt.

"Es darf glitzern und gerne auch farbig sein", fasst Alexander Ferstl, Geschäftsführer des Modehaus Jung, die Trends für die Ballsaison 2023 zusammen. Wer also beim diesjährigen Presseball im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Outfit glänzen möchte, sollte zum mit Pailletten besetzten Kleid greifen. "Wenn es der Dame zusagt, darf es gerne auch figurbetont sein", so der Modeexperte. Perfekt ergänzt werde das Outfit mit dem passenden Accessoire, insbesondere einer modischen Tasche aus Kunstfell.

Wer weniger Glitzer mag, aber dennoch einen Akzent setzen will, ist laut Ferstl in diesem Jahr mit Pink- und Lila-Tönen gut beraten. Auch die Herren animiert Ferstl, mutig zu sein, wenn es um die Farbwahl geht. Neben dem klassischen schwarzen Anzug oder Smoking dürfe man ruhig einmal zur farbigen Variante greifen. Auch eine farbige Fliege könne ein schöner Hingucker sein. Selbst Pailletten sind denkbar. Beraten werde gerne vor Ort.

Auch in diesem Jahr ist das Modehaus Jung Modepartner des Augsburger Presseballs, der am 11. November im Kongress am Park stattfindet. Erneut gehen zehn Euro jedes verkauften Ball-Outfits an die Stiftung Kartei der Not, das Lesehilfswerk der Augsburger Allgemeine. (AZ)

