Presseball: Mit dem Kauf eines Gala-Outfits Menschen in Not unterstützen

Das Modehaus Jung ist wieder Modepartner des Augsburger Presseballs am 12. November. Was heuer im Trend liegt und wie man mit dem Kauf eines Outfits Gutes tut.

Wer in dieser Ballsaison modisch im Trend liegen will, muss als Frau auf Glamour setzen, sagt Katharina Ferstl von der Inhaberfamilie des Modehauses Jung. Die Herren dürfen auch mal vom klassischen schwarzen Smoking abweichen. Es gebe tolle Alternativen, so die Modeexpertin. Wer bei Jung ein Gala-Outfit für den Presseball kauft, unterstützt damit die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen - und erhält ein kleines Überraschungsgeschenk.

Das Modehaus Jung an der Wertachstraße ist auch in diesem Jahr wieder Modepartner des Augsburger Presseballs, der am 12. November im Kongress am Park stattfindet. In einem eigens eingerichteten Schaufenster wird bis 12. November eine kleine Auswahl an angesagten Gala-Outfits präsentiert. Für jedes verkaufte Outfit spendet Jung zehn Euro an die Kartei der Not. (AZ)