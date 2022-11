Augsburg

16:28 Uhr

Presseball: Bayerns Ball-Hauptstadt steht wieder im Rampenlicht

Plus 2000 Gäste feiern nach einer längeren Pause wieder gemeinsam. Damit bringen sie selbst den Ministerpräsidenten Markus Söder ins Staunen.

Hello again, der Presseball ist zurück. Zwei Jahre hatte die Benefizgala der Augsburger Allgemeinen Corona-Pause – und wartet nun mit einem leicht veränderten Konzept auf. Das zeigt sich im Großen Foyer, hier wurde an der Einrichtung geschraubt: Ledercouchen und Stehtische statt Tafeln, eine Outdoor-Partyzone im Raucherbereich mit einem kleinen Stand, an dem Currywurst und Pommes verkauft werden. Die Änderungen kommen an. "Viel besser" sei es in dem Bereich dieses Mal, sagt ein Besucher. Wer sich umhört, bekommt Ähnliches zu hören: Alles sei durch die Neuerungen persönlicher geworden und die Deko toll. Schön sei es, sagt etwa Luciana Hien, die gegen 22.30 Uhr auf einem der Ledersessel Platz genommen hat. Gerade ist auf der Tanzfläche und der Bühne dahinter einmal etwas ruhiger – Zeit für Gespräche und ein Getränk.

