Pro Bahn zeichnet Mobilitätsflatrate der Stadtwerke aus

Der Fahrgastverband Pro Bahn hält das Kombiangebot der Stadtwerke Augsburg für mehrere Verkehrsmittel bundesweit für vorbildlich.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat jetzt die Mobilitätsflatrate der Stadtwerke Augsburg mit einem Preis für multimodales Reisen ausgezeichnet. Mit der Flatrate lassen sich seit 2019 im AVV-Innenraum (Zonen 10 und 20) Bahn, Straßenbahn, Bus, Leihräder und Carsharing zu einem monatlich fixen Preis nutzen. Das Angebot galt bei seiner Einführung bundesweit als Vorreiter. Zwischen 67 und 129 Euro pro Monat kostet ein Flatrate-Ticket, das neben dem Nahverkehrsabo und der Gratis-Leihradnutzung auch ein jährliches Zeit- bzw. Kilometerkontingent fürs Carsharing vorsieht.

Mobilitätsflatrate in Augsburg entspricht der Praxis der Fahrgäste

In der Praxis, so Pro Bahn, laufe es häufig darauf hinaus, dass Fahrgäste mehrere Verkehrsmittel nacheinander nutzen müssen, um ans Ziel zu kommen. Darum komme der Verknüpfung eine wachsende Rolle zu. "Im Alltag funktioniert die multimodale Reisekette aber längst nicht immer", so der Bundesvorsitzende Detlef Neuß. Man habe mehrere Anbieter ausgezeichnet, die neue Impulse setzen. Neben den Stadtwerken wurde unter anderem der Landkreis Fürstenfeldbruck ausgezeichnet, der "On demand"-Angebote in den Tarif des Münchner Verkehrsverbundes vorbildlich integriert habe. (skro)

