Augsburg

07:00 Uhr

Probleme am Haller-Platz: Bezirk steckt mehr als eine Million in die Suchthilfe

Plus Um die Süchtigen zu unterstützen, soll es in Augsburg unter anderem mehr Sozialarbeiter geben. Zuletzt hatte sich die Diskussion um den Platz in Oberhausen verschärft.

Von Jan Kandzora

Der Bezirk Schwaben und die Stadt wollen die Suchthilfe in Augsburg im kommenden Jahr deutlich ausweiten und finanziell stärken. 1,25 Millionen Euro sollen in Initiativen und Organisationen in Augsburg fließen, die suchtkranke Menschen unterstützen. In dem Projekt geht es konkret auch um mehr Personal, das künftig etwa am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen im Einsatz sein soll. Zwar müssen die Pläne erst Ende Oktober im Bezirkstag verabschiedet und die Gelder bewilligt werden, es ist aber wahrscheinlich, dass es so kommt, zumal das Thema zuletzt an Dringlichkeit gewann.

Ziel des Modellprojektes sei es, "die Versorgung suchtkranker Menschen in der Region Augsburg zu verbessern", wie eine Sprecherin des Bezirks auf Anfrage mitteilt. Es soll voraussichtlich zum März 2024 starten und sei auf drei Jahre angelegt. Dazu ist ein ganzes Maßnahmenbündel geplant: So sollen mehr saubere Spritzen bereitgestellt und die Vergabe eines speziellen Medikamentes ausgeweitet werden, Naloxon, das suchtkranke Menschen im Fall einer Drogenüberdosis wie bei einem Nasenspray nehmen können.

