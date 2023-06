Probleme bei Go-Ahead: So kann es auf Dauer nicht weitergehen

Plus Dass es Anlaufschwierigkeiten bei Betreiberwechseln im Bahnnetz gibt, ist lästig. Auf die Dauer verprellt man so aber Fahrgäste.

Der Bahnbetreiber Go-Ahead hat einen schwierigen Start erwischt: Erst die technischen Probleme bei den Siemens-Zügen, dann die Baustelle der Deutschen Bahn Richtung Donauwörth im Frühjahr. Für die Auswirkungen, die beide Punkte auf den Fahrbetrieb hatten, kann Go-Ahead nur in Teilen etwas. Doch dass es ein halbes Jahr nach dem Betriebsstart bei der Fahrgastinformation immer noch hapert, liegt im Verantwortungsbereich des Unternehmens. Gleiches gilt für die Personalsituation, auch wenn sich alle Verkehrsunternehmen schwertun.

Es hat schon mehrmals Gespräche zwischen Verkehrsministerium und Go-Ahead gegeben, doch jetzt ist es an der Zeit, dass die Dinge einmal befriedigend geregelt werden. Die Fahrgäste haben das verdient. Dem Freistaat, der sich das Ziel der Fahrgastverdoppelung bis 2030 gegeben hat, kann es wohl kaum egal sein, wenn es auf einer stark genutzten Pendlerstrecke in Bayern holpert.